लीजिए फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया… NZ vs IRE टी20 मैच में ब्रेसवेल ने रच दिया इतिहास

आयरलैंड के खिलाफ यादगार हैट्रिक लेने के साथ ही माइकल ब्रेसवेल के नाम पर एक बड़ा कीर्तिमान भी स्थापित हो गया। दरअसल, ब्रेसवेल दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने T20I करियर के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली हो। जी हां, अपने करियर के पहले ही ओवर में हैट्रिक...

माइकल से पहले यूं तो कहने को 34 खिलाड़ी T20I में हैट्रिक ले चुके थे, लेकिन किसी ने भी ये कारनामा अपने करियर के पहले ही ओवर में नहीं किया था। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड माइकल ब्रेसवेल के नाम पर दर्ज हो गया है।

Michael Bracewell can't Do anything Wrong

Hat-trick in his First Over of T20 Internationals is just amazing and Unbelievable 🥵pic.twitter.com/nIPmvgCmjM