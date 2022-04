IPL 2022:चहल के हैट्रिक लेते ही सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बहार, चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अप्रैल 19। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर पॉइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। राजस्थान की जीत में जोस बटलर के शतक के बाद युजवेंद्र चहल की हैट्रिक की अहम भूमिका रही। चहल ने इस सीजन की पहली हैट्रिक अपने नाम की और मैच में उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। युजी चहल ने 1 ही ओवर के अंदर 4 खिलाड़ियों को आउट किया।

हैट्रिक लेने के बाद चहल ने बहुत ही अलग अंदाज में जश्न मनाया। उनके इस तरीके को लेकर अब सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार आ गई है।

आइए एक नजर उन मीम्स पर डालते हैं जो चहल को लेकर वायरल हो रहे हैं।

