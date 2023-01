Masaba Gupta Wedding: बेटी की शादी में खुश दिखे विवियन रिचर्ड्स, नीना गुप्ता को बनाया था बिन ब्याही मां

मसाबा ने रचाई गुपचुप तरीके से शादी

इसके बाद मसाबा सिंगल थीं और उन्होंने खुद को प्रोफेशनली काफी बिजी कर लिया था। उनके और सत्यदीप मिश्रा की अफेयर की भनक तक किसी को नहीं लगी इसलिए दोनों के ब्याह की तस्वीरें देखकर लोग चौंक गए।

बेटी की शादी में खुश दिखे विवियन रिचर्ड्स

मसाबा ने अपनी शादी की तस्वीर को खुद सोशल प्लेटफार्म पर शेयर किया है, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ रही हैं लेकिन एक और खास बात उस तस्वीर में है और वो ये कि इस तस्वीर में मसाबा अपने पिता और वेस्टइंडीज के प्रसिद्ध क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ नजर आ रही हैं।

पति विवेक मेहरा के साथ दिखीं नीना गुप्ता

जिसकी वजह से उनकी शादी की तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। इस तस्वीर में उनकी मां नीना गुप्ता भी अपने पति और दिल्ली के मशहूर चार्टर अकाउंट विवेक मेहरा के साथ दिख रही हैं। सभी शादी की तस्वीरों में काफी खुश और सुंदर नजर आ रहे हैं।

नीना और रिचर्ड्स की बेटी हैं मसाबा

आपको बता दें कि मसाबा गुप्ता अभिनेत्री नीना गुप्ता और क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी हैं, नीना और क्रिकेटर के इश्क की खबरों ने 80-90 के दशक में काफी सुर्खियां बटोरी थीं लेकिन नीना और विवियन ने रिलेशनशिप में होने के बावजूद शादी नहीं की यहां तक कि जब नीना गुप्ता गर्भवती हुईं तब भी उन्होंने विवयन पर शादी के लिए दवाब नहीं बनाया क्योंकि विवियन पहले से ही शादीशुदा थे।

नीना गुप्ता बनीं बिन ब्याही मां

नीना ने समाज की परवाह ना करते हुए सिंगल मदर बनने का फैसला किया और साल 1989 में मसाबा को जन्म देकर बिना शादी की मां बन गईं, इसके लिए नीना को काफी जिल्लत भी झेलनी पड़ी लेकिन वो टूटी नहीं, उन्होंने मसाबा की परवरिश अकेले की और उसे अच्छी फैशन डिजाइनर बनाया।

साल 2008 में की नीना ने की शादी

और अपनी ही बेटी के ही कहने पर उन्होंने साल 2008 में दिल्ली के जाने-माने चार्टर अकाउंटेट विवेक मेहरा से शादी कर ली और आज वो उनके साथ काफी खुश हैं। विवेक और मसाबा के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप हैं तो वहीं नीना गुप्ता से शादी ना करने वाले विवियन रिचर्ड्स अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखते आए हैं, नीना ने कभी भी मसाबा को अपने पिता से मिलने से नहीं रोका और ना ही किसी तरह का सच छुपाया।

मसाबा और सत्यदीप दोनों की ये दूसरी शादी

आपको बता दें कि मसाबा और सत्यदीप दोनों की ये दूसरी शादी है। मसाबा से पहले एक्टर सत्यदीप ने साल 2009 में एक्ट्रेस अदिती राव हैदिरी से शादी की थी लेकिन साल 2013 में दोनों का तलाक हो गया था। मसाबा और सत्यदीप ने वेब सीरीज 'मसाबा-मसाबा' के पहले सीजन में साथ में काम किया था। उस वेबसीरीज में भी वो मसाबा के पति के रोल में थे , दोनों के काम को काफी पसंद किया गया था लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि ऑनस्क्रीन कपल का रोल प्ले करने वाले मसाबा और सत्यदीप एक दिन रीयल लाइफ में पति-पत्नी बन जाएंगे।

मसाबा की पोस्ट हुई वायरल

अपनी शादी की तस्वीर को शेयर करते हुए मसाबा ने रोमांटिक पोस्ट लिखी है कि ' "Married my ocean of calm,this morning. Here's to many many lifetimes of love, peace, stability & most importantly laughter. And thanks for letting me pick the caption - this is gonna be great!" फिलहाल मसाबा और सत्यजीत की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग जमकर इस पर कमेंट कर रहे हैं।

