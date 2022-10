लाहौर में अपने ही देश के बल्लेबाज को ट्रोल करने लगे पाकिस्तानी फैंस, जमकर हुई नारेबाजी, जानें वजह

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर में टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। इस मुकाबले को इंग्लैंड ने जीतकर सीरीज पर 4-3 से कब्जा जमा लिया। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंची थी, लिहाजा इस सीरीज को देखने के लिए पाकिस्तानी फैंस बेताब थे। लेकिन आखिरी दो मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन देख फैंस नाखुश नजर आए।

Ind vs SA: लाइव मैच के बीच मैदान में आकर चहल ने मचाई हलचल, अफ्रीकी खिलाड़ी को मारी लात

I would like to request our fans to avoid such rants at any player as it can badly impact the player’s health and try to support them like you always do, regardless of the results. We play for YOU, we play for PAKISTAN 🇵🇰 Stay blessed ✨

pic.twitter.com/GKZgR9o9Z9