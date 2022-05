कोहली ने शमी को बताया 'आलसी', जडेजा को 'फेंकू' लेकिन रोहित के बारे में बोल गए ये बात, Video

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 18 मई। पिछले दिनों कैप्टन सीट को लेकर टीम इंडिया के डैशिंग प्लेयर विराट कोहली और स्टाइलिश खिलाड़ी रोहित शर्मा के बीच अनबन की खबरें काफी सुर्खियों में थीं तो वहीं आईपीएल 2022 में दोनों ही खिलाड़ी रन बनाने के लिए जूझते नजर आए, दोनों के ही बल्ले से रन ना निकलने की वजह से दिग्गजों की पेशानी पर भी बल पड़ गए हैं। फिलहाल उतार-चढ़ाव और मतभेदों की खबरों के बीच विराट कोहली का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत टीम के कई प्लेयर्स की कुछ खास आदतों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं।

English summary

Rohit Sharma can sleep anywhere, Mohammed Shami is very lazy and Cheteshwar Pujara is very Gentle said Virat Kohli at Kapil Sharma Show. old video viral on social media. here is video, please have a look.