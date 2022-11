जोस बटलर ने सूर्यकुमार यादव को बताया 'बैटर ऑफ द वर्ल्ड कप', पर OUT करने में लगेगी सिर्फ 1 गेंद

Cricket

oi-Antriksh Singh

T20 World Cup India vs England Semifinal: T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में जिस तरह की चर्चा विराट कोहली को मिली थी इस प्रतियोगिता के समापन में उससे भी ज्यादा बातें सूर्यकुमार यादव को लेकर हो रही हैं। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एक अद्भुत पारी खेलकर अपनी बैटिंग को आराम से आगे बढ़ा रहे हैं तो वहीं सूर्यकुमार यादव ने बीच में ऐसे कई धमाके किए हैं जो उनको मौजूदा टीम इंडिया में बेस्ट बल्लेबाज बनाती है। सूर्यकुमार की असली परीक्षा सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ होगी जिसके कप्तान जॉस बटलर ने स्काई की तारीफ की है और उनको इस टूर्नामेंट का बल्लेबाज बताया है।

T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान फाइनल नहीं चाहते जोस बटलर, बोले- हम करेंगे दोनों की पार्टी खराब

English summary

Jos Buttler regards Suryakumar Yadav as batter of T20 World Cup but he needs only 1 ball to get out