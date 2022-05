दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ टाइफाइड से रिकवर होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 15 मई: दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ टाइफाइड बुखार से उबरने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले कुछ मैच में ही खेले और उनके स्थान पर केएस भरत बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। बीमार होने से पहले पृथ्वी शा ने डेविड वॉर्नर के साथ एक विध्वंसक जोड़ी बनाई थी और वे इतने आक्रामक थे कि डेविड वॉर्नर को भी बैकफुट पर जाकर युवा प्रतिभा को स्ट्राइक देनी पड़ती थी।

पृथ्वी शा आईपीएल 2022 में अब तक कोई बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए हैं लेकिन उन्होंने कई धुआंधार पारियां खेली हैं जिसने दिल्ली कैपिटल्स के अभियान को आगे बढ़ाने में कुछ हद तक मदद की है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच शेन वाटसन ने कहा था कि शायद पृथ्वी बुखार से उभर नहीं पाएंगे और दिल्ली कैपिटल्स को अपने बचे हुए दोनों लीग मुकाबले उनके बिना ही खेलने पड़ेगे।

अब जब शॉ डिस्चार्ज होकर वापस आ गए हैं तो देखने वाली बात होगी क्या वह मैच फिट है या नहीं। क्या उनको दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में खिलाया जाएगा या अभी नहीं। रविवार 15 मई को दिल्ली कैपिटल्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां बताया गया कि बल्लेबाज होटल में वापस आ गया है और फ्रेंचाइजी की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है।

यह बयान इस तरह से पढ़ा जा सकता है दिल्ली कैपिटल्स के ओपनिंग बल्लेबाज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए है जहां वे टाइफाइड बुखार से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। पृथ्वी होटल पर वापस आ चुके हैं और उनका डीसी की मेडिकल टीम ध्यान रख रही है, उनकी निगरानी की जा रही है।

OFFICIAL UPDATE:

Delhi Capitals opener Prithvi Shaw has been discharged from the hospital where he was being treated for a bout of typhoid. Shaw has returned to the team hotel where he is currently recuperating, while being monitored by the DC medical team. pic.twitter.com/EMJ5NACqpP