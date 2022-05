IPL 2022 प्लेऑफ से पहले ईडन गार्डन को 'काल बैसाखी' ने पहुंचाया नुकसान, गांगुली भी पहुंचे

Cricket

कोलकाता, 22 मई: आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाने हैं। यहां लगातार मंगलवार और बुधवार को दो मैच होंगे। पहला मुकाबला 23 मई को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा लेकिन इस शहर में भारी बारिश और आंधी के चलते ईडन गार्डन को नुकसान पहुंचा है। ईडन गार्डन वो स्टेडियम है जहां आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले रखे गए हैं।

इस सीजन में लीग मैचों के लिए जहां मुंबई और पुणे को चुना गया था तो वहीं प्लेऑफ मुकाबले के लिए कोलकाता के ईडन गार्डन को चुना गया है। लेकिन 'काल बैसाखी' स्थानीय नाम से जानी जाने वाली भारी वर्षा और आंधी ने प्रतिष्ठित स्टेडियम को नुकसान पहुंचाया है।

तेज हवाओं के चलते स्टेडियम के प्रेस बॉक्स का ग्लास कवर टूट गया है। कुछ हॉर्डिंग्स भी उड़ गए हैं और यह आंधी अपने साथ कवर भी उड़ा के ले गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवाओं की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी ने कहा है कि ये नुकसान छोटा ही है और मैच के लिए होने वाली तैयारियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

अधिकारी ने बात करते हुए कहा, "हमें हमारे पास अभी भी 2 दिन का समय बाकी है और हर कोई मैचों के लिए तैयार है। समय रहते प्रेस बॉक्स के कांच को फिक्स कर दिया जाएगा। इस दौरान सौरव गांगुली भी मैदानी हालातों का जायजा लेने के लिए मौजूद थे। उनके कैब अधिकारी भी थे।

So the entire roof from the stand at the high court end has been taken off... The new erection will be done post the IPL playoffs... Playoffs will be played without any roof cover there.

The last of the old structure roofs is gone now.. #EdenGardens #IPLPlayoffs pic.twitter.com/SQJ48QLy5y