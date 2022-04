IPL 2022: पंजाब को हराना चाहती है केकेआर, तो करने होंगे ये 3 बदलाव

Cricket

नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ आईपीएल 2022 संस्करण के अपने दूसरे मैच में तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 10 ओवर के भीतर ही टीम ने 6 विकेट खो दिए थे और सिर्फ 128 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। हालांकि, गेंदबाजी इकाई पूरी तरह से चार्ज हो गई थी, जिसमें उमेश यादव ने दो और टिम साउदी ने पावरप्ले के ओवरों में एक बल्लेबाज को आउट करके विपक्ष पर दबाव डाला। सुनील नारायण अपने प्रयासों के साथ-साथ अंतिम पांच ओवरों तक मैच को संतुलन में रखने के लिए सफल रहे थे। गेंदबाजी इकाई में आंद्रे रसेल के निराशाजनक प्रदर्शन और केकेआर के लिए एक मजबूत छठे गेंदबाजी विकल्प की कमी ने आरसीबी को मैच जीतने में मदद की। अब पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ तीसरे मैच के लिए टीम जीत हासिल करने के लिए अपनी रणनीति बदल सकती है। आइए नजर डालते हैं उन तीन बदलावों पर जिन्हें केकेआर को करने की जरूरत है-

