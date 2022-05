IPL में 8वीं बार वार्नर हुए 400 पार, इस बार बैकसीट से ड्राइविंग करके दिखाया रेस कैसे जीतते हैं

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 12 मई: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने आईपीएल में अपने बेहतरीन करियर को अभी तक जारी रखा है। वह इस लीग में 8वीं बार 400 रन एक ही सीजन में पार कर गए। यह खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महान खिलाड़ियों में एक रहा है। बुधवार 11 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुश्किल विकेट में वॉर्नर विपरीत परिस्थितियों में कामयाब रहे और 41 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाए। उन्होंने आक्रामक मिशेल मार्श के लिए खुद को बैक सीट पर रखा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल ने 62 गेंदों में 89 रन बनाए और डीसी की टीम आरआर को हराने में कामयाब रही।

LSG को पहले मिली करारी हार, फिर गंभीर की फटकार, ऐसे बोल कहे, खिलाड़ी सुन्न रह गए- VIDEO

English summary

IPL 2022: David Warner crossed 400 mark for the 8th time in cash rich Indian Premier League, this season he is driving from the backseat showed how to win the race