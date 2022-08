पाकिस्तान का पूर्व कप्तान हैरान- इतनी गेंद खेलकर भी आत्मविश्वास से दूर दिखे विराट कोहली

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 30 अगस्त: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक ने रविवार को एशिया कप मुकाबले में भारत के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली की आलोचना की। थोड़े समय के ब्रेक के बाद वापसी कर रहे कोहली शुरुआत में थोड़े खराब दिखे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ बाउंड्री हासिल करने के साथ गति पकड़ी। हालांकि, वह बड़ा स्कोर करने में विफल रहे और मोहम्मद नवाज के खिलाफ एक ढीला शॉट खेलने के बाद 35 रन पर लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए।

English summary

Inzamam Ul Haq says he is surprised to see Virat Kohli out of confidence even after played so balls