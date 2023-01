IND vs NZ: बचकानी हरकत कर OUT हुए किशन, फैंस ने लगाई लताड़, कहा- ये गली क्रिकेट नहीं है....

India vs New Zealand 3rd ODI, Latest Updates: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने तीसरे वनडे में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की। रोहित-गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की।

Cricket

oi-Amit Kumar

India vs New Zealand 3rd ODI, Latest Updates: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फॉर्म हासिल किया। तीसरे मैच में शतक जड़कर उन्होंने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की। 26 ओवर के अंदर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

IND vs NZ: क्यों आ गया मैं इस नरक में? भारत में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई देख फैंस ने लिए मजे

ईशान किशन से हुई बड़ी गलती

बल्लेबाजों के लिए मददगार इस पिच पर ईशान किशन के पास एक बड़ा स्कोर बनाने का मौका था। लेकिन ईशान किशन ऐसा करने में नाकाम रहे। वह एक बचकानी हरकत कर अपना विकेट गंवा बैठे। ईशान किशन शॉट खेलते ही रन लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। किशन के कॉल पर कोहली ने भी क्रीज छोड़ दी थी। लेकिन अचानक किशन ने अपना इरादा बदला और वापस लौटने लगे। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी।

ईशान रन आउट होकर लौटे पवेलियन

ईशान आधे रास्ते से वापस जाने लगे, दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोड़ पर पहुंच गए। जिसके बाद ईशान किशन को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। ईशान किशन 24 गेंद में 17 रन बनाकर रन आउट हो गए हैं। उन्होंने अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का लगाया। ईशान किशन के बाद विराट कोहली 27 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली ने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाने में सफलता हासिल की। जैकॉब डफी ने विराट कोहली को ब्लेयर टिकनर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा।

He first said Yes, Virat Kohli responded him so well, but in the end Ishan Kishan pays the price for his mistake!

#INDvNZ pic.twitter.com/59IFpDBjzD — Akshat (@AkshatOM10) January 24, 2023

Ishan Kishan sacrifice his wicket for Virat Kohli even though his place is not fixed in the playing XI!

Respect for Ishan Kishan!#INDvNZ — Abhimanyu (@abhimanyusrt) January 24, 2023

फैंस का फूटा गुस्सा

ईशान किशन के आउट होने के साथ ही भारतीय टीम का रन रेट भी कम होता चला गया। इतना ही नहीं भारतीय टीम निरंतर अंतराल पर अपने विकेट भी गंवाती रही। एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से भारत 400 का आंकड़ा पार कर लेगी। किशन के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सूर्यकुमार यादव भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर 14 गेंद में नौ रन बनाकर आउट हुए।

Recommended Video

Ind vs NZ: Shubman Gill की तूफानी बल्लेबाजी, Virat Kohli का तोड़ा रिकॉर्ड | Oneindia Sports

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary India vs New Zealand 3rd ODI shan Kishan sacrifices his wicket for Virat Kohli fans reaction

Story first published: Tuesday, January 24, 2023, 16:53 [IST]