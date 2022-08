IND vs ZIM: बतौर कप्तान केएल राहुल ने जीती पहली सीरीज, जल्दी आउट होने को लेकर कही ये बात

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 20 अगस्त: हरारे में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान जिम्बाब्वे में 10 विकेट खोकर 161 रन बनाए। जवाब में भारत ने 25.4 ओवर में 5 विकट के नुकसान पर 167 रन बनाकर मैच को जीत लिया। केएल राहुल ने बतौर कप्तान यह पहली सीरीज जीती है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 अगस्त को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस मैच में जहां भारत की नजर क्लीन स्वीप पर होगी तो वहीं मेजबान टीम आत्म सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी।

