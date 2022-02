विराट कोहली ने कहा- मैंने अपनी पारी में बैलेंस हासिल कर लिया, मैं पहले ही मन बनाकर आया था

Cricket

कोलकाता, 18 नवंबर: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में बढ़िया अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी खराब फॉर्म में रुकावट का संकेत दिया है। विराट कोहली ने ईडन गार्डन में 41 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली जिसमें 7 चौके व एक छक्का लगाया। कोहली को रोस्टन चैस ने बोल्ड आउट किया था। इससे पहले विराट वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप चल रहे थे लेकिन यह पारी उनके लिए काफी राहत का काम करेगी।

IND vs WI: Virat Kohli says he is happy with his balanced knock as he wanted to play with positive intent