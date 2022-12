'रन बनाओ वरना आपको कोई नहीं बचा पाएगा,' केएल राहुल को पूर्व खिलाड़ी का कड़ा संदेश

केएल राहुल पिछले कुछ समय से बेहतर खेल दिखाने में नाकाम रहे हैं। उनकी आलोचना भी काफी हो रही है। गौतम गंभीर ने उनको खास मैसेज दिया है।

Gautam Gambhir on KL Rahul: आलोचकों के निशाने पर हैं। हालांकि क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो राहुल किसी से कम नहीं हैं लेकिन फॉर्म उनका साथ नहीं दे रही है। चोट से वापस आने के बाद राहुल के साथ यह समस्या देखी गई है। आलोचना करने वाले भी टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। इस बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर ने भी केएल राहुल को प्रदर्शन करने की सलाह दी है। गंभीर का मानना है कि प्रदर्शन के दम पर ही आप टीम में रह सकते हैं।

IND vs SL You need to perform to be in the team says Gautam Gambhir to KL Rahul