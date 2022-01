सलमान बट्ट ने कहा- ये 2 भारतीय पेसर ODI में अहम होंगे, भारत ने पहले मैच में एक को कर दिया बाहर

Cricket

नई दिल्लीः टेस्ट मैचों के निराशाजनक अभियान के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम से वनडे में कुछ जीत की उम्मीदें हैं। तीन वनडे मैचों की सीरीज जीतने का मतलब होगा जख्म पर कुछ मरहम लगाना। इसके बावजूद टेस्ट सीरीज जीतने का सबसे आसान मौका भारत दक्षिण अफ्रीका की धरती पर गंवा चुका है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने वैसा प्रदर्शन करके नहीं दिया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। शमी की तरह बुमराह का प्रदर्शन टुकड़ों में आया और जाहिर है टेस्ट सीरीज जीतना किसी गेंदबाज से निरंतरता मांगता है।

IND vs SA: Salman Butt said Bumrah and Siraj will be important in ODI, India dropped one in the first match