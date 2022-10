Ind vs SA 1st ODI: लखनऊ में खेला जाना है पहला वनडे, बारिश के चलते टॉस में हो रही देरी

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर: भारत और दक्षिण अफ्रीका ( India vs South Africa) के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाना है। बारिश के चलते टॉस में देरी हो रही है। टी20 विश्वकप 2022 के लिए भारत की मेन टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसे में बी टीम अफ्रीका से भिड़ रही है। सीरीज का दूसरा वनडे 9 और तीसरा 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेली गई 3 टी20 मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया था। वनडे सीरीज में भारतीय युवा टीम के पास अपने को साबित करने का मौका है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

Update 🚨

Rain has gotten heavier here in Lucknow and the toss has been delayed. 🌧️

We will be back with further updates shortly.#TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/Ypjm2MnBME