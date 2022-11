SuryaKumar Yadav: गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने वाले सूर्यकुमार की शक्ति हैं उनकी मां तो पत्नी है ताकत

Cricket

oi-Ankur Sharma

SuryaKumar Yadav: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में धमाकेदार शतक जड़कर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले टीम इंडिया के डैशिंग प्लेयर सूर्यकुमार यादव ही इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई बस उनकी ही तारीफ कर रहा है। कोई उन्हें जांबाज कह रहा है तो कोई उन्हें दूसरे ग्रह का जीव बता रहा है। सूर्यकुमार के खेल ने दिग्गजों को भी उनका दीवाना बना दिया है।

English summary

Suryakumar Yadav smashed the second century of his T20I career during the second T20 match of the three-match series against New Zealand in Mount Maunganui on Sunday. My Mom is my Power and My wife is my strength said Hit Man. read details here.