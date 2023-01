IND vs NZ: शुभमन गिल की 208 रन की पारी को देख गदगद हुए यह दिग्गज खिलाड़ी, ट्विटर पर दिए रिएक्शन

शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में दोहरा शतक जड़ दिया है। उन्होंने 149 गेंदों में 208 रन की पारी खेली। ट्विटर पर गिल को बधाई देने वालों का तांता लग गया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ दिया है। हैदराबाद में खेले जा रहे इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। शुभमन गिल के दोहरे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 350 रन का लक्ष्य दे दिया है। आपको बता दें कि गिल ने अपने वनडे करियर की बेस्ट पारी खेली है। हालांकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे में 116 रन की पारी खेली थी और वहीं उनका बेस्ट स्कोर था, लेकिन आज उन्होंने उस स्कोर को भी ब्रेक कर दिया।

दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने शुभमन गिल

शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर की बेस्ट पारी खेलते हुए 149 गेंदों में 208 रन ठोक दिए। शुभमन गिल 50वें ओवर में आउट हुए थे। शुभमन गिल भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन के नाम यह रिकॉर्ड है। ईशान ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई थी। रोहित शर्मा ने भारत के लिए तीन डबल सेंचुरी लगाई हैं। वहीं बाकि अन्य खिलाड़ियों ने 1-1 दोहरा शतक लगाया है।

दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय प्लेयर बने गिल

शुभमन गिल के दोहरे शतक के बाद सोशल मीडिया पर तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने गिल को बधाई दी है। बता दें कि भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। गिल को सोशल मीडिया पर इस दोहरे शतक की बधाई देने वालों में युवराज सिंह, श्रेयस अय्यर, वसीम जाफर और युवा खिलाड़ी क्रुणाल पांड्या हैं।

शुभमन गिल की पारी पर दिग्गजों के रिएक्शन

- युवराज सिंह ने गिल की पारी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है, "वनडे गेम में 200!! इतनी कम उम्र में ऐसी अविश्वसनीय पारी कमाल है। मेरे लिए और शुभमन गिल के पिता के लिए आज गर्व का दिन है। बधाई शुभमन गिल पूरे देश को आप पर गर्व है।।।।

- पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने शुभमन गिल की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, 'दिल-दिल शुभमन गिल'।

- क्रुणाल पांड्या ने गिल की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, 'क्या प्लेयर है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। वेल प्लेड चैंप।

शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के बाद सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन

200 in a one day game !! At such a young age incredible ✊✊✊ unbelievable!! A very proud day for me and shubmans dad !!!congratulations @ShubmanGill the whole country is proud of you 👏 🇮🇳 #NZvsIND