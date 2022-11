केन विलियमसन ने मैच रद्द होने की निराशा के बाद दी भारतीय टीम को चुनौती

Cricket

oi-Naveen Sharma

हैमिल्टन में भारत के खिलाफ बारिश के कारण दूसरा वनडे रद्द होने से न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) निराश दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने सीरीज में आगे होने से अपनी टीम की स्थिति मजबूत मानी। केन विलियमसन ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि हमारा ध्यान अब अंतिम मुकाबले पर है। (Photo: Blackcaps Twitter)

केन विलियमसन ने कहा, "बारिश के कारण मैच धुलने से निराशा हुई है। मौसम हमारा पीछा कर रहा था। अब तक टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में टॉम लैथम ने स्पष्ट पारी खेली। सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करना अच्छा था, अब क्राइस्टचर्च की तरफ देख रहे हैं। रैंकिंग चलती रहती है लेकिन एक टीम के रूप में आपके प्रयासों को पहचान मिलती है। आप किस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं और किन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, इन सब बातों पर ही ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।"

खुद की बैटिंग से खुश हैं कीवी कप्तान

विलियमसन ने ऑकलैंड वनडे मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नाबाद 94 रन बनाए थे। अपनी पारी को लेकर उन्होंने कहा कि योगदान देकर अच्छा लगा लेकिन मुझे लैथम को देखने के लिए एक सीट मिल गई। उन्होंने दूसरे हाफ में खेल को बदल दिया। साउदी हमारे लिए हर प्रारूप में शानदार खिलाड़ी हैं। साउदी के 150 वनडे पूरे होने पर विलियमसन ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा क्योंकि हर कोई यह उपलब्धि हासिल नहीं करता है।

