IND vs NZ: शुभमन गिल का हैरान करने वाला बयान, कहा प्रदर्शन से मेरे पिता खुश नहीं होंगे

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में गिल ने दोहरा शतक जमाया था, उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बाबर आज़म की बराबरी की।

IND sv NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। गिल ने इस सीरीज में दो शतकीय पारियां खेली। इंदौर में खेले गए अंतिम मुकाबले में उन्होंने शतक जमाया और भारतीय टीम ने मैच को 90 रनों से जीता। अपने शतक को लेकर गिल ने कोच राहुल द्रविड़ के साथ बातचीत में एक अहम बयान दिया। गिल ने कहा कि इस प्रदर्शन से मेरे पिता शायद खुश नहीं होंगे। उन्होंने इसके पीछे एक कारण भी बताया।

