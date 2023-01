IND vs NZ: क्लीन स्वीप मिशन में बारिश तो नहीं बनेगी बाधा? जानिए 3rd ODI में मौसम और पिच का मिजाज

वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैच जीतने के बाद क्लीन स्वीप मिशन पर है टीम इंडिया। जानिए कैसा रहेगा इंदौर के होल्कर स्टेडियम में मैच के दौरान मौसम और पिच का मिजाज

Cricket

oi-Antriksh Singh

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज है जहां टीम इंडिया 2-0 से अजेय बढ़त हासिल करने के बाद आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शुभमन गिल के शतक के साथ सीरीज की धमाकेदार शुरुआत की। शुभमन ने दोहरा शतक बनाया, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी पारी में 300+ रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल की 140 रन की पारी ने भी खूब मनोरंजन प्रदान किया। लेकिन दूसरा वनडे इसका उल्टा था जहां सब कुछ एकतरफा था।

यहां शमी की अगुवाई में गेंदबाजों ने ब्लैक कैप्स को पहले बल्लेबाजी के दौरान 108 रन पर समेट दिया। शमी ने तीन विकेट लिए, हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ने भी दो-दो विकेट लिए। रोहित शर्मा और गिल ने क्रमश: 51 और 40 रन बनाए और भारत को 8 विकेट से जीत मिली।

सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मंगलवार को इंदौर में होने जा रहा है जिसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है तो यहां वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है और युवाओं के लिए मौका बन सकता है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने झुकी ICC, रावलपिंडी पिच की रेटिंग का फैसला किया रद्द

मौसम की रिपोर्ट

उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम के बीच पिछले कुछ दिनों से अचानक तापमान में काफी बढ़ोतरी महसूस की गई है। इन दिनों तेज धूप निकली हुई है। मंगलवार को इंदौर में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। ऐसा लगता नहीं है कि बारिश खलल डालेगी। इस दिन हवा की गति लगभग 8 किमी/घंटा हो सकती है जबकि तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। आर्द्रता लगभग 29 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

पिच कैसी रहेगी

IND vs NZ: Team India के पास शानदार मौका सीरीज में कर सकती है Clean Sweep, Preview | वनइंडिया हिंदी

होलकर स्टेडियम की पिच अपनी उछाल और छोटी बाउंड्री के चलते बैटिंग के पक्ष में झुकी हुई मानी जाती है। इसलिए यहां पर वनडे में औसत पहली पारी का स्कोर 307 है। इस प्रकार हम सीरीज के अंतिम खेल में हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं और गेंदबाजों को उन्हें रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

English summary

IND vs NZ 3rd ODI: Is there any chance of rain and how will be the pitch at Indore