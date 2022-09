हार के बाद भी जीता गर्लफ्रेंड का दिल, हॉन्ग कॉन्ग के खिलाड़ी ने घुटने पर बैठकर किया प्रपोज- VIDEO

दरअसल, मैच के बाद किंचित ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। मैच में मिली हार के बाद किंचित ड्रेसिंग रूम के जरिए स्टैंड में पहुंचे। जहां उनकी गर्लफ्रेंड मैच देख रही थी। किंचित अचानक से अपनी GF से मिले और उनको देखकर उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें गले से लगाना चाहती थी, लेकिन वो तुरंत घुटने के बल बैठ गए।

जैसे ही किंचित शाह घुटने पर बैठे उनकी गर्लफ्रेंड समेत स्टेडियम में मौजूद सभी लौग हैरान रह गए। शाह ने गर्लफ्रेंड से पूछा Will You Marry Me? किंचित की बातों पर उनकी गर्लफ्रेंड को भरोस नहीं हो पा रहा था। शाह ने फिर पूछा Will You Marry Me?.. इसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने हंसते हुए बोला 'Of Course!..' किंचित खुशी से झूम उठे और अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाई। स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने जोर से तालियां बजाकर दोनों को बधाई दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।

She said YES! 😍💍

A heartwarming moment where Hong Kong's @shah_kinchit95 proposed to his SO after playing a big match against India 🥰

A huge congratulations to the happy couple. We wish you all the joy and happiness in your new life together ❤️#AsiaCup2022 #GetReadyForEpic pic.twitter.com/CFypYMaPxj