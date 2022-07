Ind vs Eng: ओवल मैच के दौरान सैफ और धोनी दिखे साथ-साथ, करीना ने कही खास बात

Cricket

नई दिल्ली, 13 जुलाई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों इंग्लैंड में हैं और वो भारत के पिछले तीन मुकाबलों के दौरान नजर भी आ चुके हैं, वैसे इससे पहले तो उनकी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें वायरल हुई थीं लेकिन इस बार उनकी तस्वीरों में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान भी नजर आ रहे हैं। दरअसल इंडिया का वनडे मैच देखने के लिए सैफ भी अपनी खूबसूरत बेगम करीना और बेटे तैमूर के साथ ओवल पहुंचे थे, जहां सैफ और धोनी ने साथ में फोटो भी क्लिक करवाई, गौर करने वाली बात ये है कि इस फोटो में धोनी-सैफ के साथ वेस्टइंडीज के दिग्गज ओपनर गार्डन ग्रीनिज भी नजर आ रहे हैं।

Latest click of MS Dhoni with Former West Indies cricketer Gordon Greenidge and Saif Ali khan.😇♥️ #MSDhoni pic.twitter.com/xqKGld522u

Saif Ali Khan meets West Indies legend Gordon Greenidge and MS Dhoni at the Oval. Kareena Kapoor also shares Pictures with son Taimur. here is pictures, please have a look.