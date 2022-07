'हमसे बहादुर कोई नहीं होगा', टेस्ट क्रिकेट में नई जान फूंकने वाले स्टोक्स ने दी दुनिया को चुनौती

Cricket

oi-Antriksh

बर्मिंघम, 5 जुलाई: इंग्लैंड की टीम ने साबित कर दिया की सोच बदल दी जाए तो कुछ भी बदला जा सकता है। जिस टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी के दौरान 300 प्लस रनों का टारगेट मिलने पर चेज करने वाली टीम की 80 प्रतिशत हार तय मान ली जाती थी, उसी क्रिकेट में बेन स्टोक्स और ब्रेडन मैकुलम ने नया नजरिया भर दिया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान ये साबित करके दिखाया और फिर भारत के खिलाफ मैच जीतकर बताया कि यह सोच तुक्का नहीं बल्कि पूरी बहादुरी, आत्मविश्वास, प्लानिंग और गजब की ईमानदारी दिखाए बिना संभव नहीं है।

IND vs ENG: Ben Stokes says England will be so brave in Test Cricket that no one can match them