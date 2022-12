'शुबमन गिल के शतक ने केएल राहुल की मुश्किल बढ़ा दी', रोहित शर्मा के आने पर कौन बाहर होगा?

रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उनका ओपनर केएल राहुल और शुबमन गिल में कौन होगा? राहुल कप्तान की हैसियत से खेल रहे हैं तो गिल ने बेहतरीन टेस्ट शतक लगाया है।

शुबमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान पहली पारी में इतनी बढ़िया बैटिंग की कि एक यूजर ने ऑन एयर ही सवाल पूछ लिया कि रोहित अगर वापस आ गए तो क्या उनकी जगह सीधी पक्की है? क्या उनके लिए गिल को तुरंत बाहर कर दिया जाएगा? कमेंट्री कर रहे लोग रोहित के कद को भांपकर कप्तान के पक्ष में बात करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। यह सही भी है क्योंकि रोहित की गिल के साथ कोई तुलना नहीं बैठती। हालांकि कप्तान रोहित खराब फॉर्म से लगातार जूझते रहे तो निश्चित तौर पर गिल को हम स्थानी ओपनर के तौर पर देखेंगे।

'हिटमैन' के फैंस के लिए अच्छी खबर, रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश रवाना होने को तैयार

