IND vs AUS: कार्तिक और रोहित के बीच दिखी जबरदस्त बॉडिंग, पहले चूमा हेलमेट फिर सौंप दी ट्रॉफी, Video Viral

Cricket

oi-Ankur Sharma

खेल डेस्क, 26 सितंबर। रविवार को हैदराबाद में खेले गए रोमाचंक मुकाबले में टीम इंडिया ने कंगारुओं को 6 विकेट से शिकस्त देते हुए 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मालूम हो कि कल ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 186 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 1 गेंद रहते 6 विकेट से ये मैच जीत लिया और इसी के साथ ही उसने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

English summary

Team India won by 6 wickets to clinch the series victory by 2-1 against Australia National Cricket Team.Dinesh Karthik and Rohit Sharma showed tremendous bonding, first kissed the helmet and then handed over the trophy, Video Viral.