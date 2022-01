'नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ टीम को हराना होगा', सीरीज जीतने पर बोले डीन एल्गर

Cricket

केपटाउन : साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने कहा कि उन्हें विश्व नंबर 1 टीम भारत पर टेस्ट सीरीज जीत पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है। एल्गर की टीम ने 0-1 से पिछड़ने के बाद 3 मैचों की सीरीज के अंतिम दो टेस्ट में विराट कोहली की टीम को हराकर फ्रीडम ट्राॅफी जीती। भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत के साथ शुरूआत की थी। इसी के बाद वह सेंचुरियन में टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई थी। हालांकि, साउथ अफ्रीका ने वापसी करते हुए जोहान्सबर्ग और केपटाउन में भारतीय टीम को पस्त कर दिया।

एल्गर ने शनिवार को न्यूलैंड्स में फ्रीडम ट्रॉफी उठाने के बाद कहा, "यदि आप टेस्ट क्रिकेट में कंपटीशन करना चाहते हैं और किसी दिन नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ को हराना होगा। मैं वास्तव में खुश हूं कि चीजें हमारे लिए अच्छी रही। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस टीम पर वास्तव में गर्व है। हम किसी भी तरह से कोई भी मैच हल्के में नहीं लेते, मैं आपको यह बता दूं। मैं पहले से ही अगली सीरीज के बारे में सोच रहा हूं। कुछ चीजें हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है।"

एल्गर ने कहा कि सेंचुरियन में हार के बाद उन्हें अपने साथियों को बूस्ट करना पड़ा और उन्हें केवल इस बात की खुशी है कि खिलाड़ियों ने उनकी बातों पर अमल किया। एल्गर ने कहा, "मैंने पहले मैच के बाद खिलाड़ियों में जीतने की आग भरी थी और खिलाड़ियों ने शानदार प्रतिक्रिया दी। हमारी टीम में कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन एकसाथ खेलना पसंद करते हैं। और यह महत्वपूर्ण है। हमारे यहां मौजूद खिलाड़ियों के इस समूह पर मुझे बेहद गर्व है।''

उन्होंने आगे कहा, "आखिरकार, यदि आप उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे बात करने की जरूरत है और मैं एक नए स्कूल के मोड़ के साथ पुराने स्कूल की मानसिकता का हूं। मैंने कुछ चुनौतियां रखीं, यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए भी। खिलाड़ियों को मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि एक बंद समूह के रूप में, हमें एक-दूसरे को खिलाने में मदद मिली है। पिछले दो टेस्ट में हम एक इकाई के रूप में खेले हैं और हम एक समूह के रूप में बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं।''

