नताशा के परिवार से पहली बार मिले हार्दिक पांड्या, सास के साथ मजाक करते दिखे

1 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नताशा के परिवार के सदस्य पहली बार हार्दिक से मिले तो वह भावुक हो गए। इस वीडियो के साथ कैप्शन में हार्दिक ने लिखा, वीडियो और फोन कॉल के बाद पर्सनली मिला, पहली बार नताशा स्टेनकोविक की फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे मोमेंट्स के लिए आभारी हूं। इसके साथ ही भारतीय ऑलराउंडर ने एक हर्ट इमोजी भी शेयर किया।

From video and phone calls to finally meeting in person, wonderful to meet Nats' (and now my) family for the first time. Grateful for moments like these ❤️ pic.twitter.com/ZrPcxJsUHr