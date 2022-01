युवराज-सहवाग के साथ दोबारा विश्वकप न खेल पाने पर हरभजन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- आज तक जवाब नहीं मिला

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े स्पिनर्स की बात करें तो टर्बनेटर के नाम से मशहूर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का नाम जरूर आता है, जिन्होंने भारत को 2007 का टी20 विश्वकप और 2011 वनडे विश्वकप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेट हासिल करने वाले हरभजन सिंह ने हाल ही में क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है। वह 2016 के बाद से भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय मैच का हिस्सा नहीं बने हैं लेकिन आईपीएल में नियमित रूप से खेलते नजर आ रहे थे, हालांकि जब 2021 के सीजन में उन्हें सिर्फ एक ही मैच में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया।

और पढ़ें: सचिन तेंदुलकर के नियम बदलने की मांग से खुश नहीं पूर्व इंग्लिश कप्तान, माइकल वॉन ने मारा ताना

संन्यास का ऐलान करने के बाद से हरभजन सिंह अपने करियर के बड़े विवाद पर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। इस बीच हरभजन सिंह ने 2011 विश्वकप के मैच विनर रहे युवराज सिंह, जहीर खान, वीरेंदर सहवाग और गौतम गंभीर के साथ दोबारा विश्वकप नहीं खेल पाने को लेकर चुप्पी तोड़ी है और कहा कि मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है।

और पढ़ें: Ashes: आखिरी टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, चोट का वजह से बाहर हुआ दिग्गज खिलाड़ी

English summary

Harbhajan Singh opens up on for not getting another chance to play with yuvraj Singh virender sehwag says Don't know what happened, who was behind it