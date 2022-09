विराट के शतक पर बोले गंभीर, अगर किसी युवा बल्लेबाज ने 3 साल में शतक नहीं लगाया होता तो...

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 10 सितंबर: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को एशिया कप 2022 के सुपर-4 के भारत के आखिरी मैच में तूफानी शतक जड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 61 गेंदों पर 122 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। विराट का यह 71वां शतक 1021 दिन बाद आया। इसके साथ ही उन्होंने सेंचुरी का सूखा खत्म किया, विराट का यह टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर विराट के शतक पर कहा कि कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय तक फॉर्म से जूझते रहे और बावजूद इसके उन्होंने लगातार खेलना जारी रखा। कोई अन्य खिलाड़ी होते तो उसे इतने लंबे समय तक मौके ही नहीं मिलते, चाहे वह किसी भी फॉर्मेट का कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं होता।

English summary

Gautam Gambhir said if a young player had not scored a century for 3 years he would have been out of team