50 ओवर में ठोक दिए थे 299, तीसरे टेस्ट में इससे भी ज्यादा आक्रामक होकर उतर रहे हैं बेन स्टोक्स

oi-Antriksh

लीड्स, 23 जून: इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले ही 2-0 से अजेय बढ़त बना चुकी है और 23 जून पर हेडिंग्ले में तीसरा मुकाबला खेलना है जो लीड्स में होगा। ऐसे में फाइनल टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड कीवियों को पूरी तरह मसलना चाहेगा और सूपड़ा साफ करके 1 जुलाई से भारत के खिलाफ बर्मिंघम में होने वाले टेस्ट मैच में उतरना चाहेगा।

पिछले मुकाबले में बेन स्टोक्स की टीम ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया जब उन्होंने 50 ओवर में 299 रनों के टारगेट का पीछा किया। जॉनी बेयरस्टो ने कीवी गेंदबाजों की खूब पिटाई की और कप्तान बेन स्टोक्स ने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। अब इस टीम के कोच ब्रैंडन मैकुलम हैं जो क्रिकेट को एक मनोरंजन की तरह से देखते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, मैकुलम का नजरिया यही है कि आप ताबड़तोड़ खेलते जाएं और यह वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल से काफी मेल खाता है।

कुछ ऐसी बातें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कही है और वे चाहते हैं कि अंतिम टेस्ट मैच को क्रिकेट से ज्यादा मनोरंजन के तौर पर खेलना चाहिए। स्टोक्स ने संवाददाताओं से बात करते हुए मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि, मैंने अपने खिलाड़ियों से कहा है कि वह यह मानकर चलें कि हम लोग इस स्पोर्ट्स के फील्ड से ज्यादा मनोरंजन के क्षेत्र में है। यही तो कारण है कि पिछले हफ्ते ट्रेंट ब्रिज में 20000 लोग हमको देखने आए थे। इसलिए मैंने अपनी टीम को कहा है कि पिछले सप्ताह की तुलना में और भी अधिक पॉजिटिव और आक्रामक हो जाए।

स्टोक्स की बात बहुत ही उत्साहित करती है क्योंकि पिछले मुकाबले में इंग्लैंड ने बहुत ही मनोरंजन करने वाला खेल दिखाया था। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इस बार फिर जुड़ गए हैं लेकिन उनके पास फॉर्म अच्छी नहीं है और टीम भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही है। वे स्टोक्स की तुलना में बहुत ही शांत और सीधे व्यक्तित्व हैं लेकिन उनका कहना है कि मैं टीवी पर चिल्लाता नहीं हूं, मेरा देखने का नजरिया अलग और दिलचस्प है। इंग्लैंड टीम खेल रही है, वह अच्छी है और बड़ी तस्वीर यही है कि हम और बेहतर होना चाहते हैं।

इस बीच, कीवी बल्लेबाज डेरिल मिशेल, विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल, विल यंग और डेवोन कॉनवे ने मेहमानों के लिए कुछ अच्छी पारियां खेली हैं और फाइनल मैच में बड़ा योगदान देना चाहेंगे।

ENG vs NZ: Ben Stokes would like to more attacking than 2nd test, as it will be more entertaining

Story first published: Thursday, June 23, 2022, 14:38 [IST]