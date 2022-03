CSK vs KKR : जानिए कब-कहां देख सकेंगे LIVE, कैसी हो सकती है प्लेइंग XI

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। क्रिकेट प्रशंसक आईपीएल रोमांच देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहला मैच 26 मार्च को होगा, जहां पिछले सीजन के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें पिछले सीजन से अपने कोर को बरकरार रखने में कामयाब रही हैं लेकिन नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एमएस धोनी ने 12 सीजन के लिए सीएसके का नेतृत्व किया, लेकिन अब रविंद्र जडेजा को बागडोर सौंपी गई है। दूसरी ओर, श्रेयस अय्यर केकेआर के नए कप्तान हैं और उनके पास साबित करने के लिए एक माैका होगा। ये दोनों खिलाड़ी अपने हालिया प्रदर्शन में प्रभावशाली रहे हैं और उनसे काफी उम्मीदें हैं।

यह भी पढ़ें- IPL इतिहास में धोनी ने बताैर कप्तान बनाए 3 बड़े रिकाॅर्ड, क्या आप जानते हैं?

English summary

CSK vs KKR: Know when and where you will be able to watch LIVE, how can be the playing XI