उमरान मलिक को लेकर हुई भविष्यवाणी, दिग्गज ने कहा- वो दुनिया में तूफान ला देगा

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2022 के 40वें मैच में रोमांच देखने को मिला। अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वह फिर तेज गेंदबाज उमरान मलिक ही हैं। हैदराबाद भले ही मैच हार गया हो, लेकिन बावजूद इसके उमरान को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मैच में कितना प्रभाव डाला। उन्होंने चार ओवर के अपने कोटे में सिर्फ 25 रन देकर 5 विकेट लिए।

क्रिकेट विशेषज्ञ डेनियल विटोरी और क्रिस लिन ने इस प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज पर अपने विचार व्यक्त किए। लिन ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज को अगर भारतीय टीम और विशेष रूप से टी20 विश्व कप टीम में तेजी से शामिल किया जाता है तो वह चमत्कार करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिचों की उछाल भरी और तेज प्रकृति उनकी सहायता करेगी। पिछले साल आईपीएल में डेब्यू करने वाले इस गेंदबाज ने अपनी तेज गति से बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया है।

लिन ने कहा, 'मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि यहां ऑस्ट्रेलिया में विकेट उछाल वाले हैं और ऐसे में उमरान जैसे गेंदबाज की जरूरत है। दुनिया के नामी क्रिकेटर उनके खिलाफ अभी नहीं खेले हैं। आप उन गेंदबाजों को बाहर करते हैं जो शानदार गेंदबाजी नहीं करता हो, लेकिन इस खिलाड़ी को विश्व कप में देखना सब पसंद करेंगे। अगर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलता है तो वह दुनिया में तूफान ला देंगे। यह भाग्यशाली है कि मैं भारत के लिए चयनकर्ता नहीं हूं।"

यह सभी जानते हैं कि मलिक लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी करता है और कई मौकों पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे का आंकड़ा भी पार कर चुका है। विटोरी को लगता है कि उनकी गति उनके लिए एक एक्स फैक्टर जोड़ती है और यह निश्चित रूप से उनके सामने आने वाले बल्लेबाजों के बीच 'चिंता' पैदा करता है। आईपीएल 2021 के दूसरे भाग में हैदराबाद के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उमरान को भारत के T20 विश्व 2021 टीम में एक नेट गेंदबाज के रूप में भी शामिल किया गया था।

विटोरी ने कहा, "उनकी स्पीड बल्लेबाजों में चिंता पैदा करती है और न केवल निचले क्रम वाले बल्कि बाकी बल्लेबाजों में भी। हम अक्सर गेंदबाजों को 153-154 की स्पीड के आसपास नहीं देखते हैं। यह असाधारण गति है, यह एक दुर्लभ चीज है जिसे मैंने ब्रेट ली, शोएब अख्तर, या शॉन टैट की पसंद के बाद से लगातार नहीं देखा है। तो, यह देखना अब खेल का एक बड़ा हिस्सा है। आप एक्साइटमेंट फैक्टर देख सकते हैं, वो थोड़ा एक्स-फैक्टर लाता है।"

