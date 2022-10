Asia Cup 2023: बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ली है क्रिकेट की शिक्षा, जानिए उनके बारे में खास बातें

Cricket

कौन हैं जय शाह?: T20 विश्वकप सीरीज में भारत -पाक की भिड़ंत का सब क्रिकेट प्रेमी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन इससे पहले बीसीसीआई सचिव और एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह के एक बयान ने पाकिस्तानी क्रिकेट खेमे में खलबली मचा दी है। दरअसल एक दिन पहले शाह ने यह कहा कि 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा, जिसके बाद से ये क्लीयर हो गया है कि साल 2023 के एशिया कप की मेजबानी अब पाकिस्तान नहीं करेगा और ये इंडिया-पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरे देश में खेला जाएगा।

जय शाह के इस बयान पर कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भड़क गए हैं और इस वजह से उन्होंने जय शाह पर निशाना भी साधा है तो वहीं पीसीबी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'जय शाह ने जो कहा है उसकी हम आलोचना करते हैं। उन्होंने बिना किसी से बात किए, सलाह-मशवरा के इस तरह का बयान दिया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं ,इस तरह के बयान नियम के भी खिलाफ है, इस तरह के बयान से एशियन क्रिकेट देशों और इंटरनेशनल क्रिकेट के रिलेशन खराब हो जाएंगे और देश बंट जाएंगे, इस बारे में तुरंत एशियन क्रिकेट काउंसिल को बैठक बुलानी चाहिए।'

फिलहाल पीसीबी के इस तरह के रिएक्शन पर जय शाह या बीसीसीआई ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जय शाह के इस बयान से पाकिस्तान के क्रिकेट के गलियारों में खलबली जरूर मच गई है। आपको बता दें कि आम तौर पर जय शाह मीडिया और बयानबाजी से दूर रहते है लेकिन इस बार शाह के बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय काफी शांत और गंभीर इंसान कहे जाते हैं।

22 सितंबर 1988 को अमित शाह के पुत्र के रूप में जन्मे जय शाह साल 2019 में BCCI Secretary बने थे और तब से ही वो इस पद को संभाल रहे हैं। निरमा इंस्टिट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जय का बचपन से ही क्रिकेट से काफी लगाव रहा है, वो खुद कोच जयेंद्र सहगल से क्रिकेट की शिक्षा ले चुके हैं लेकिन उन्होंने क्रिकेट को करियर ना चुनकर पिता के स्टॉक मार्केट के बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) के भी संयुक्त सचिव रह चुके हैं। साल 2015 में उन्होंने अपनी क्लासमेट रुशिता पटेल के साथ शादी की थी, रुशिता पटेल गुजरात के जाने-माने बिजनेसमैन गनवंतभाई पटेल की बेटी हैं।

साल 2017 में एक वेबसाइट ने टेंपल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें जय शाह डायरेक्टर हैं, पर आरोप लगाया था कि कंपनी का टर्नओवर 2014 के बाद यानी कि मोदी सरकार के बनने के बाद 16000 गुना बढ़ गया है। जिस पर विपक्ष ने अमित शाह और बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, हालांकि भाजपा ने सारे आरोपों को झूठा बताते हुए वेबसाइट पर मानहानि का दावा ठोंका था। फिलहाल जय शाह के बयान पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, देखते हैं कि उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया पर जय शाह या बीसीसीआई क्या जवाब देते हैं?

मालूम हो कि अगले साल होने वाला एशिया कप पचास ओवरों का होगा। इंडिया ने साल 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था लेकिन मुंबई आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए और इसके बाद दोनों ने साथ में कोई भी सीरीज नहीं खेली है। वो जहां भी आमने-सामने हुए हैं वो न्यूट्रल वेन्यू ही रहे हैं।

Asia Cup 2023: शाह के बयान पर तिलमिलाया PCB, आम पाकिस्तानी भी कर रहे हैं भारत के खिलाफ बयानबाजी

