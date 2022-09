IND VS PAK: हार के बाद क्यों बोले कोहली-'मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो गया'

Cricket

oi-Ankur Sharma

Asia Cup 2022:IND VS PAK: एशिया कप 2022 के Super 4 मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराकर अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। पिछले मैच में भारत के जीत के जो हीरो थे, वो ही कल के मैच में जीरो साबित हुए हालांकि रोमांच और मस्ती से भरे इस मैच में दोनों टीमों ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया लेकिन भारत की कुछ गलतियां पाकिस्तान के लिए वरदान साबित हुई और उसने इंडिया को एशिया कप में पहली बार हराकर एक नया इतिहास लिख दिया।

English summary

Pakistan beat India by five wickets in their Super 4 game of the Asia Cup on Sunday. Why did Virat Kohli say after the defeat - 'I thought my career was over'?, Read Details.