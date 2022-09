IND vs SL: कार्तिक की जगह हुड्डा को मिला मौका तो फैंस ने पकड़ लिया माथा, कहा- बेइज्जती पक्की है...

Cricket

नई दिल्ली, 6 सितंबर। एशिया कप में भारतीय टीम अपनी इज्जत बचाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन टीम के चयन ने एक बार फिर फैंस के दिलों में हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मौजूदा फॉर्म देखते हुए टीम से उन्हें बाहर किए जाने से फैंस बेहज नाराज है। वह लगातार कप्तान और टीम मैनजमेट के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ कहर बरपाने वाले गेंदबाज को रोहित शर्मा ने किया बाहर, कटा प्लेइंग-XI से पत्ता!

फ्लॉप रहे दीपक हुड्डा

पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने दीपक हुड्डा को प्लेइंग इलेवन में बनाए ऱखा। पाकिस्तान के खिलाफ बल्ले से नाकाम रहे हुड्डा श्रीलंका के खिलाफ भी बेदम नजर आए। दीपक हुड्डा ने महज 3 रन बनाए। दिनेश कार्तिक की जगह दीपक हुड्डा को टीम में देखकर फैंस काफी गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। वह लगातार कप्तान के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं कार्तिक

पिछले कुछ समय से दिनेश कार्तिक लगातार टीम के लिए फिनिशर का काम कर रहे हैं। आईपीएल में आरसीबी के लिए दमदार प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया गया। कार्तिक को टीम में फिनिशर के रोल के लिए ही लाया गया था, लेकिन एशिया कप के शुरुआती दो मुकाबलों के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिनेश कार्तिक का समर्थन कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी कर चुके हैं।

No Shreyas IYER ... No Sanju samson .... But Deepak Hooda ?? What kind of team selection is this ??? #INDvsSL @ShreyasIyer15 @IamSanjuSamson pic.twitter.com/pJ0ZPbhi6C

Bezatti hone vaali hai aaj. Duniya bolegi khelo IPL ghar baith ke. And honestly, they're right. We had DK sitting out in important matches. IPL has created the problem of plenty, and our selectors dont seem to have enough brains. #DeepakHooda #ipl #INDvSL #ViratKohli #RohitSharma

Arre Jab Deepak hooda ko as an All rounder khilana hi nhi to DK ko khila lo

And Deepak Hooda who scored a 100 in top 3 will come in at 7?

There should not be a competition between DK and Rishabh anymore. If India wants Rp, it should not be at the cost of Dk.

