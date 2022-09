IND vs PAK: 'दिनेश कार्तिक एक हीरो हैं और आपने...', टीम से बाहर होने पर फूटा फैंस का गुस्सा

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 4 सितंबर। एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरफोर के मुकाबले में भारतीय टीम में तीन बदलाव किए गए हैं। इस मैच में दिनेश कार्तिक को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई है। दिनेश कार्तिक की जगह ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपक हुड्डा को टीम में शामिल किया गया है। दिनेश कार्तिक पहले दो मुकाबलो में टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस मैच से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाज की टीम में एंट्री, दो महीने पहले ही टी-20 में ठोका था शतक

सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा

पाकिस्तान के खिलाफ दिनेश कार्तिक को टीम में जगह नहीं मिलने से फैंस दुखी हैं। वह लगातार ट्विटर के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दिनेश कार्तिक के पास इंटरनेशनल करियर का लंबा अनुभव है और ऐसे अहम मुकाबले में उन्हें नजरअंदाज करना फैंस को पंसद नहीं आ रहा। वह लगातर टीम इंडिया के टीम चयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

So @DineshKarthik gets dropped after playing one ball in two matches !! #INDvsPAK — Sahil Punj (@SahilPunj) September 4, 2022

कार्तिक को बाहर बिठाना बड़ी गलती

कुछ फैंस का कहना है कि अनुभवी बल्लेबाज को इस तरह बाहर बिठाना गलती है। वहीं एक फैन ने लिखा कि दिनेश कार्तिक एक हीरो हैं और आपने उन्हें ही बाहर कर दिया। टीम प्रबंधन का यह फैसला भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। भारत को सुपरफोर में होने वाले अपने तीन मुकाबलों में से कम से कम दो मुकाबले जीतने होंगे। भारत अगर पाकिस्तान को आज हरा देती है तो फाइनल में पहुंचने की टीम की उम्मीदें बढ़ जाएगी। भारत ने एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था।

@ImRo45 Dinesh Karthik ek hero hai sir usko play 11 main khaaliye

Phir dekhiye — Sohan Karmakar (@SohanKa82847123) September 4, 2022

Senior most player #DineshKarthik is not in P-XI against #Pakistan today due to some changes in team as #RJadeja and #Awesh are unavailable due to unfortunate reasons. ☹️😖 — Rudra Mishra 🦅 (@iamrudra21) September 4, 2022

Dinesh Karthik dropped without even playing... what changed in just one week that now pant is a priority over Karthik when one week ago Karthik was..#Dineshkarthik#INDvsPAK2022 — chiru (@Chiru____C) September 4, 2022

Once again #RohitSharma & #RahulDravid impress

From dropping Rishabh Pant first match

To playing #RaviBishnoi over Ashwin tells us that they are going for mixture of experience with some young exuberance.

🇮🇳🇮🇳🇮🇳

Feel sad for #DineshKarthik, he must be feeling same #INDvsPAK pic.twitter.com/y2IvptqYuy — Vidit Chauhan #Sidheart (@vidit2022) September 4, 2022

यहां जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: केएल राहुल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह।

पाकिस्तान: मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), फखर जमां, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Asia Cup 2022 Dinesh Karthik Dropped For Deepak Hooda fans angry reaction

Story first published: Sunday, September 4, 2022, 20:20 [IST]