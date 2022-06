पटरी से उतरी गाड़ी, ट्रैक पर आने में 8 हफ्ते लगेंगे, अभी दर्द कम हुआ है, आगे फॉर्म भी आएगी

Cricket

नई दिल्ली, 3 जून: भारत के पूर्व उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपने पैर में चोट के बाद ग्रुप स्टेज के अंतिम दिनों में इंडियन प्रीमियर लीग के बायो-बबल को छोड़ना पड़ा था। अजिंक्य का टेंडन फट गया था। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए केकेआर के ओपनर को चोट लग गई थी। कम से कम छह से आठ सप्ताह तक बाहर रहने के लिए तैयार, रहाणे मौजूदा समय में बैंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

