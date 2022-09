साल 2022 में हर्षल ने लुटाए सबसे ज्यादा छक्के, फिर भी हैं टीम के स्पेशल खिलाड़ी, आकाश चोपड़ा ने बताई वजह

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज अपने नाम की। मोहाली में पहला मुकाबला गंवाने के बाद भारत ने दमदार वापसी करते हुए सीरीज के अगले दोनों ही मुकाबलों को शानदार तरीके से जीतने में कामयाबी हासिल की।

Considering how close the match went last night, Harshal’s 7-run 20th over comes to mind again. Little things that seldom get mentioned enough but have a significant role to play in the final outcome. #MondayMusings