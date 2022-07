पीएम नरेंद्र मोदी ने दी पीवी सिंधु को जीत की बधाई, सिंगापुर ओपन के फाइनल में हराया चीन की खिलाड़ी को

Badminton

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन के फाइनल में जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, "मैं पीवी सिंधु को पहला सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर बधाई देता हूं। उन्होंने फिर से असाधारण खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सफलता हासिल की है। उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया है। आने वाले कई खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेंगे।" पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ट्वीट को रिट्वीट किया है।

सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को 2-1 से दी मात

आपको बता दें कि रविवार को पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के महिला सिंगल फाइनल में चीन की वांग झी यी को 2-1 से मात दी। तीन सेट के मुकाबले में सिंधु ने 2 सेट जीते तो वहीं चीन की खिलाड़ी ने एक सेट अपने नाम किया। सिंधु ने पहला सेट 21-9 से और तीसरा सेट 21-15 से अपने नाम किया। वहीं दूसरे सेट में सिंधु 11-21 से पिछड़ गई थीं। आपको बता दें कि पीवी सिंधु ने इस साल का यह तीसरा और सिंगापुर ओपन का पहला खिताब जीता है। सिंधु का यह पहला सुपर 500 टाइटल है। इससे पहले सिंधु ने शनिवार को सेमीफाइनल में जापान की निचली रैंकिंग पर काबिज साएना कावाकामी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।

I congratulate @Pvsindhu1 on winning her first ever Singapore Open title. She has yet again demonstrated her exceptional sporting talent and achieved success. It is a proud moment for the country and will also give inspiration to upcoming players. https://t.co/VS8sSU7xdn