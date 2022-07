Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 24 जुलाई। कभी द‍िल्‍ली के रायसीना टांडा गांव (वर्तमान संसद भवन व राष्‍ट्रपत‍ि भवन) के माल‍िक रहे लख्‍खी शाह बंजारा की ख्‍यात‍ि द‍िल्‍ली से लेकर सारे देश में फैली है। सागर से उनका सीधा जुड़ाव झील के कारण है, उनको सागर झील खुदवाने वाले व अपने बेटे-बहु की कुर्बानी देने वाले महान दानवीर और नायक के रुप में याद क‍िया जाता है। लख्‍खी शाह को सागर में लाखा बंजारा नाम से संबोध‍ित क‍िया जाता हैं। सागर में झील संरक्षण प्रोजेक्‍ट के तहत स्‍मार्ट स‍िटी सागर झील के अंदर लाखा बंजारे की भव्‍य प्रत‍िमा लगवाने जा रही है। झील में प्‍लेटफॉर्म भी तैयार क‍िया जा रहा है।

English summary

The fame of Lakhi Shah Banjara, who was once the owner of Delhi's Raisina Tanda village (the present Parliament House and Rashtrapati Bhavan), has spread from Delhi to the whole country. His direct association with the ocean is due to the lake, he is remembered as a great philanthropist and hero who dug the ocean lake and sacrificed his son and daughter-in-law. Lakhi Shah is addressed by the name Lakha Banjara in Sagar.