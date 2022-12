विदिशा का गैंगस्टर विष्णु गुर्जर सागर से गिरफ्तर, साथी गब्बर गुर्जर फरार

मप्र के विदिशा में लूट, दुष्कर्म सहित कई गंभीर अपराधों में फरार चल रहे बदमाश व गैंगस्टर विष्णु गुर्जर को सागर पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका साथी गब्बर गुर्जर फरार हो गया।

Sagar पुलिस को भोपाल पुलिस से सूचना मिली थी कि वहां से फरार बदमाश व गैंगस्टर व उसका साथी सागर के पामाखेड़ी इलाके में टपरियों में छिपे हैं। करीब डेढ़ महीने से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। मुखबिरों से मिली लोकेशन विदिशा पुलिस को मिली थी। सूचना के तत्काल बाद सागर पुलिस ने सशस्त्र पुलिस टीम बनाकर कार्रवाई करने भेजा था।Police से मिली जानकारी अनुसार विदिशा में लूट और रेप जैसे मामलों में फरार चल रहे जीजा साले सागर जिले के पामाखेड़ी में टपरिया बनाकर पिछले डेढ़ महीने से छिपे हुए थे भोपाल पुलिस को जैसे ही इनकी लोकेशन मिली तो सागर पुलिस अलर्ट हो गई सशस्त्र टीम बनाकर इनकी सर्चिंग की गई जिसमें पुलिस ने विष्णु गुर्जर को दबोच लिया है जबकि गब्बर गुर्जर मौके से फरार हो गया। पुलिस को इनके पास से एक बिना नंबर की बाइक और तलवार जब्त की है।

पुलिस को देखते ही तलवार लहराकर भागने का प्रयास किया

पुलिस सूत्रों के अनुसार भोपाल पुलिस से सूचना मिलते ही सिविल लाइन और सनोधा पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई थी। जब यह टीम पामाखेड़ी पहुंची तो वहां टपरिया बनाकर रहने वाले विष्णु और गब्बर गुर्जर भी अलर्ट हो गए थे। पुलिस को देख कर पहले उन्होंने तलवार लहरा कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस ने विष्णु गुर्जर को पकड़ लिया। वहीं गब्बर गुर्जर पथराव कर झाड़ियों की तरफ भागा और फिर वहां से ओझल हो गया देर शाम तक पुलिस इनकी सर्चिंग करती रही। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार भोपाल के बैरसिया थाना प्रभारी से फोन पर सूचना मिली थी जिसके बाद पामाखेड़ी गांव गए थे। यहां पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर विष्णु गुर्जर को पकड़ लिया गया है।

