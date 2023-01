उज्जैन जा रहे भाजपा पार्षद के बेटे की कार हादसे में मौत, 7 दोस्त घायल

नगर निगम में संत कबीर वार्ड से पार्षद धर्मेंद्र खटीक के बेटा निहाल खटीक आने दोस्तों के साथ स्कार्पियो वाहन से उज्जैन जा रहा था। आष्टा के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में निहाल ने दम तोड़ दिया।

सागर के संत कबीर वार्ड से भाजपा पार्षद धर्मेंद्र खटीक के बेटे निहाल खटीक की सड़क हादसे के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि निहाल अपने दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए देर रात सागर से रवाना हुआ था। रास्ते में डोडी गांव के पास उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में घायल युवकों को इलाज के लिए आष्टा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने निहाल को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही परिवार के लोग भी आष्टा पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराया।

सागर: रफ्तार ने दिखाया कहर,स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे,3 की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार संत कबीर वार्ड के पार्षद धर्मेंद खटीक का इकलौता बेटा 22 वर्षीय निहाल खटीक स्कॉर्पियो कार से अपने सात दोस्तों अभि साहू, नवीन कोष्ठी, आकाश सेन, शुभम, रीतिक साहू, सत्यम खटीक और मुकेश साहू के साथ शुक्रवार देर रात उज्जैन के लिए रवाना हुआ था। सुबह करीब 5 बजे आष्टा से आगे डोडी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और आष्टा स्थित अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही निहाल ने दम तोड़ दिया। वहीं अन्य सात साथियों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जावर थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना की जानकारी परिवारजनों को दी। जिसके बाद परिवार वाले आष्टा पहुंचे। मृतक निहाल के शव को शनिवार देर रात सागर लाया गया, जहां रविवार सुबह उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

