Sagar: कोहरे का असर, सवारी गाड़ियां 12 घंटे तक देरी से चल रहीं, कुछ दूसरे दिन आ पा रहीं

कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण रेल का सफर आपको परेशान कर सकता है। यदि आप ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं, तो एक बार कोहरे के कारण ट्रेन की लेट-लतीफी और री-शेड्यूलिंग पर नजर जरूर डाल लीजिए।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण मप्र में बीना जंग्शन व सागर की तरफ आने वाली ट्रेनें कई-कई घंटे लेट चल रही हैं। कई ट्रेनों को 12 घंटे लेट होने के कारण री-शेड्यूल तक करना पड़ रहा हैं। दिल्ली की तरफ से आने वाली अधिकांश ट्रेनों के यही हाल हैं। बीते रोज तो बीना स्टेशन पर शनिवार शाम को आने वाली ट्रेनें रविवार और रविवार शाम व रात को आने वाली ट्रेनें सोमवार को सुबह आ सकी हैं।

घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सवारी गाड़ियों में सफर करने वालों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तर भारत की तरफ से आने वाली कई गाड़ियां दूसरे दिन गंतव्य पर पहुंच पा रही हैं। घने कोहरे से बीते एक हफ्ते से ऐसे ही हालात बने हैं। एकदम से पारा नीचे लुढ़कने और घना कोहरा छाने से तीन दिन से गाड़ियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। गाड़ियां एक-चार घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे तक लेट हो रही हैं। सोमवार को पातलाकोट एक्स्रपेस सुबह 7.30 बजे आई थी, जबकि इसे रविवार रात 8.20 पर आना था। इसी प्रकार बीती रात सवा नौ बजे आने वाली झेलम एक्सप्रेस सुबह 1.52 बजे आई थी। सचखंड एक्सप्रेस तो रविवार रात 8.45 बजे बीना पहुंचना था, जो सुबह करीब 13 घंटे देरी से 9.25 बजे आ सकी है।

यह यात्री ट्रेनें चल रही लेट

स्वर्णजयंती, दोपहर 1:35, शाम 5:15 बजे

मंगला एक्सप्रेस, दोपहर 2:25, शाम 7:30 बजे

पंजाबमेल, दोपहर 2:35, शाम 8:31 बजे

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, दोपहर 3:50, रात 11:09 बजे

पातालकोट, रात 8:20, दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे

झेलम एक्सप्रेस, रात 9:15, रात 1:52 बजे

सचखंड, रात 8:45, दूसरे दिन सुबह 9:25 बजे

भुसावल से आने वाली गौंडवाना 19 घंटे लेट, री-शेड्यूल करना पड़ी

रेलवे विभाग से मिली जानकारी अनुसार भुसावल की तरफ से आने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस शनिवार को 18 घंटे 33 मिनट देरी से बीना पहुंची थी। वापसी में रैक उपलब्ध न होने के चलते यह 19 घंटे 25 मिनट री-शेड्यूल की गई है। ठीक इसी तरह से दूसरी ट्रेन श्रीधाम एक्सप्रेस भी शनिवर को करीब नौ घंटे लेट बीना पहुंची थी। इस गाड़ी को भी रविवार को 9 घंटे 45 मिनट री-शेड्यूल किया गया।। यह गाड़ियां रविवार रात की जगह सोमवार को बीना पहुंची हैं।

शनिवार की ट्रेनें रविवार और ​रविवार की ट्रेनें सोमवार को पहुंची

बीते तीन दिन में बीना जंग्शन पर आने वाली ट्रेनों के टाइम टेबल की बात करें तो बड़ी अजीब सी स्थित बनी है। ​जो ट्रेनें शनिवार को यहां पहुंचनी थी, वे रविवार को आई हैं और रविवार को आने वाली ट्रेनें सोमवार को बीना स्टेशन पहुंच रही हैं। बता दें कि बीते रोज केरला एक्सप्रेस करीब 13 से 14 घंटे देरी से चल रही थी। तो शान-ए-भोपाल 4 घंटे से अधिक लेट पहुंची, कर्नाटका एक्सप्रेस 10 घंटे देरी से चल रही थी तो मालवा एक्सप्रेस, मुंबई सीएसएमटी, नादेड़ एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, कुशीनगर, स्वर्णजयंती, मंगला एकसप्रेस, पंजाबमेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, पातलाकोट, झेलम एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस भी कई-कई घंटे देरी से बीना जंग्शन पर पहुंची हैं।

English summary

Due to the bitter cold and fog, the train journey can bother you. If you are thinking of traveling by train, then once you have a look at the delay and re-scheduling of the train due to fog.