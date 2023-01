MP: बड़ामलहरा में तेंदुए ने 7 मवेशियों का किया शिकार, बंडा में तार में फंस गया

छतरपुर जिले के बड़ामलहरा में एक मादा तेंदुआ दो शावकों के साथ देखी गई है। वन विभाग इसको तलाश कर रहा है। इधर सागर जिले के भरतपुर गांव में एक नर तेंदुआ तार फेंसिंग में बुरी तरह उलझ गया।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

English summary

A female leopard has been seen with two cubs at Badamalhara in Chhatarpur district. The Forest Department is looking for it. Here in Bharatpur village of Sagar district, a male leopard got badly entangled in the wire fencing.