सागर, 8 जून। सद्गुरु जग्‍गी वासुदेव गुरुवार 9 जून को सागर पहुंचेगे। वे अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर सेव स्‍वाइल अर्थात म‍िट्टी बचाओ अभ‍ियान के तहत 100 द‍िन की यात्रा लेकर न‍िकले हैं। यात्रा के 79 वें द‍िन वे सागर पहुंचेगे। उल्‍लेखनीय है कि 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' की शुरुआत इसी साल मार्च में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की थी। वे सब दौरान मोटरसाइकिल यात्रा पर हैं। जिसका समापन 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कावेरी बेसिन में होगा।

सद्गुरु जग्‍गी वासुदेव से जुडे ईशा फाउंडेशन के संजय चौबे ने बताया कि सौ दिनों की यात्रा के 79 वे दिन सद्गुरु जग्गी वासुदेव सागर से होकर भोपाल पहुंचेंगे। वे बाइक से 26 देशों की यात्रा कर मिट्टी बचाओ अभियान को लेकर वापस भारत लौटे हैं। कलाईमेट चेंज में भारत की भूमिका की बात करें तो विकसित देशों की तुलना में शून्य ही है। हम एक कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन भारत ने विश्व के सामने यह चिंता रखी है कि आने वाले समय में हम बड़े संकट से गुजरने वाले हैं। यह संदेश लेकर सद्गुरु विभिन्न देशों में बाइक से घूमे और अरबों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया।

गुरुवार यानी 9 जून को गुरुदेव अपनी यात्रा के 79 वे दिन वे सागर पहुँचेगे। संजय चौबे लिधौरा ने बताया कि स्टेट गेस्ट सद्गुरु वासुदेव जामनगर से जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका समर्थन किया और सेव सॉइल को लेकर जागरूक होनेका समस्त विश्व से आह्वाहन कर 5 सूत्रीय मंत्र भी साझा किया। अब वे लखनऊ से भोपाल जा रहे हैं इसी बीच गुरुवार को वे 12.30 से 1 बजे के बीच सागर पहुंचेंगे। जहां भैंसा स्कूल के पास स्वागत व्यवस्था कर उनके उद्बोधन की भी व्यवस्था की गई है।

कहीं भी रुककर देते हैं संदेश

सेव स्‍वाइन यात्रा में सद्गुरु को कोई किसान या जनसमूह या कोई भी ऐसा अवसर मिलता है जहां वह अपनी बात रख सकें वहां वह रुक जाते हैं। वे लोगों से मिलकर उन्हें मिट्टी बचाने के लिए भरसक प्रयास कर जागरुक कर रहे हैं।

केवल 60 साल के उपार्जन योग्‍य भूम‍ि बची है

डॉ नैंसी मौर्य ने बताया कि चिंता है कि मिट्टी में जब दशमलव पांच प्रतिशत से कम ऑर्गेनिक कंटेंट बचत है। तब वह रेत में तब्दील हो रही होती है। हमारे पास समय बहुत कम है। केवल 60 साल के लिए ही उपार्जन योग्य भूमि बची है। इससे फ़ूड शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। ऐसे में लोगों के भोजन तो होता है, लेकिन वह उपयोगी नहीं होता कहीं न कहीं अब भी विटामिन डि‍फिशिएनशी लोगों में देखी जा रही है, साथ ही फ्लड, बायोडायवर्सिटी भी प्रभावित होगी, क्लाइमेट चेंज भी हो जाता है।

English summary

On Thursday i.e. June 9, Gurudev will reach Sagar on the 79th day of his journey. Sanjay Chaubey Lidhaura told that State Guest Sadhguru Vasudev had reached Delhi from Jamnagar via Jaipur. Where Prime Minister Narendra Modi supported him and also shared the 5-point mantra by calling upon the whole world to be aware about Save Soil.