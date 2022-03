सागर विश्वविद्यालय के क्लास रूम में छात्रा ने हिजाब पहनकर पढ़ी नमाज, हिंदू संगठन बोले-'नहीं बनने देंगे JNU'

Sagar

oi-Vishwanath Saini

सागर, 26 मार्च। मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉ. ​हरिसिंह गौर केंद्रीय यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर विवाद हो गया है। यहां एक छात्रा के हिजाब पहनकर कक्षा कक्ष में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और सागर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छह सदस्यों की समिति बनाई है, जो तीन दिन में रिपोर्ट देगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार डॉ. हरिसिंह गौर ​हरिसिंह गौर केंद्रीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नलीमा गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे धार्मिक कार्य अपने निजी परिसर व धार्मिक स्थान पर करें।

MP | We've notified a committee to probe the matter & directed all students that since this is a central university, all religious acts are to be done in personal premises/religious places: Neelima Gupta, VC, Dr Harisingh Gour Sagar Uni,on a student offering Namaz in uni premises pic.twitter.com/hiP2K9R87L