मिशन ​2023: सागर में विधानसभा टिकट के दावेदारों को कमलनाथ ने बनाया जिलाध्यक्ष

सागर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे राजकुमार पचौरी को शहर अध्यक्ष तो बीना एससी आरक्षित सीट से विधानसभा टिकट की दावेदारी रहे आनंद अहिरवार को जिला ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार देर शाम बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी सहित सभी 64 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें सागर शहर में राजकुमार पचौरी तो सागर ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में पूर्व सांसद आनंद अहिरवार को नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं घोषित की गई प्रदेश कार्यकारिणी में पूर्व मंत्री प्रकाश जैन को पूर्व की भांति प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर यथावत रखा गया है। प्रदेश महासचिव के पद पर जिले के 6 नेताओं को नियुक्ति दी गई है।

सागर जिले में करीब चार महीने से खाली पड़े जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद और जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सागर जिले में संगठन की कमान ब्राह्मण और अनुसूचित जाति वर्ग को सौंपी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के तहत जातिगत स​मीकरणों को साधने के लिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कमलनाथ कैंप के युवा नेता राजकुमार पचौरी तो जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष पद पर एससी कोटे से पूर्व सांसद आनंद अहिरवार पर भरोसा जताया गया है। बता दें कि ये दोनों ही नेता आगामी विधानसभा चुनाव के किए विधानसभा के प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे। राजकुमार पचौरी सागर सीट से तो आनंद अहिरवार रिजर्व सीट बीना से कांग्रेस के विधानसभा टिकट की दावेदारी जता रहे थे।

सागर जिले से 6 महासचिव बनाए गए, बड़ी जिम्मेदारी

कमलनाथ द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी में सागर से 6 नेताओं को बतौर महासचिव स्थान दिया गया है। नवनियुक्त प्रदेश महासचिव में पूर्व मंत्री प्रभुसिंह ठाकुर, पूर्व विधायक नारायण प्रजापति सहित राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के कैंप से जुड़े भूपेंद्र सिंह मुहासा, मुकुल पुरोहित, जीवन पटेल और देवेंद्र तोमर के नाम शामिल है। प्रदेश कांग्रेस की इस नई जंबो जेट कार्यकारिणी में प्रदेश महासचिव के रूप में 105 नेताओं को पद दिए गए हैं, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में 50 प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। बहरहाल लंबे समय से सागर जिले के शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद अब कांग्रेस संगठन के प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ ज्यादा सक्रिय होने की संभावनाएं जताई जा रही है।

