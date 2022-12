Gahlot vs Pilot: क्या 'गद्दार' प्रकरण का होगा भारत जोड़ो यात्रा पर असर? जानिए क्या बोले सचिन पायलट?

हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि 'राज्य के विधायक कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे जिसने बगावत की हो और जिसे गद्दार कहा गया हो।'

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

Gahlot vs Pilot: हाल ही में हुए 'गद्दार' प्रकरण के बाद से सीएम अशोक गहलोत और दिग्गज नेता सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान पर विरोधी भी मुखर हो गए हैं। हालांकि पार्टी का शीर्ष कमान राजस्थान पार्टी में चल रहे मनमुटाव से इंकार कर चुका है लेकिन गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच तनातनी लगातार देखी जा रही है, ऐसे में इस बारे में अब सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'राज्य में सब कुछ ठीक है, पार्टी की प्रदेश इकाई पूरी तरह से एक है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर राज्य हित में काम कर रहे हैं।'

English summary

Senior Congress leader Sachin Pilot on Sunday said the party's state unit is "fully united" and focused on only Bharat Jodo Yatra, the traitor episode not affected it.